Endine maailma esireket avaldas, et on lapseootel ega mängi USA lahtistel

Kolmekordne slämmivõitja Angelique Kerber avalikustas, et ootab last ja jääb seetõttu aasta viimaselt slämmiturniirilt ehk USA lahtistelt kõrvale.

"Tahtsin väga USA lahtistel mängida, aga lõpuks otsustasin, et kaks ühe vastu pole aus võistlus," kirjutas Kerber sotsiaalmeedias. "Järgmistel kuudel võtan väikese puhkuse ega reisi enam mööda ilma tennisemängijana ringi, aga usun, et see on parimal põhjusel. Hakkan teid kõiki igatsema!"

Endine maailma esireket Kerber on praegu edetabelis langenud 52. kohale. Viimati mängis 34-aastane Kerber Wimbledonis, kus kaotas kolmandas ringis belglanna Elise Mertensile. Tema postitusest saab aga välja lugeda, et Kerber plaanib pärast lapse sündi karjääriga siiski jätkata.

Kerber võitis enda karjääri esimese suure slämmi turniiri 2016. aastal Austraalias ning võidutses siis ka sama aasta USA lahtistel. Kaks aastat hiljem võitis ta ka Wimbledoni.