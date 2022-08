Oregoni maailmameister plaanib Budapestiks ampluaad laiendada

28-aastane Wightman alistas Oregoni MM-i viimasel ringil üllatuslikult olümpiavõitja Jakob Ingebrigtseni ja finišeerus esimesena isikliku rekordi 3.29,23-ga.

Äsjalõppenud Euroopa meistrivõistlustel lõi Wightman kaasa 800 meetri distantsil, kus tuli hispaanlase Mariano Garcia (1.44,85) järel hõbedale ajaga 1.44,91.

Järgmisel aastal mõtleb ta Budapesti MM-il startida mõlemal distantsil. "Kui ajakava seda lubab, siis teeksin hea meelega mõlemat," lausus britt intervjuus Reutersile.

Wightmani võit meenutas paljudele 1970. ja 1980. aastaid, kui keskmaadistantsidel võimutsesid britid Sebastian Coe, Steve Ovett ja Steve Cram ning nad osalesid mõlemal distsipliinil.

"Suured Briti keskmaajooksjad olid head nii kaheksas kui ka viieteistkümnes ning see on natuke ununenud, sest kõik tunnevad, et peab olema üksnes 800 meetri jooksja või viieteistkümne jooksja... mina ise ei ole pole kunagi olnud positsioonis, kus oleksin selleks suuteline. Nii et loodan, et saan sellega hakkama," lausus maailmameister.

Wightman plaanib lõpetada eduka hooaja 11. septembril New Yorgi tänavatel toimuva maineka miilijooksuga.