Tartu võistkond tõi korvi alla viimati Venetsueelas mänginud ameeriklase

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul toob Johnson meeskonda mitmekülgsust. "Brandon on suure energiaga mängija, kes tahab areneda, kohaneda Euroopa korvpalliga ja võita. Ta suudab mängida erinevatel positsioonidel ja on rünnakul mitmekülgne. Meil oli vaja suurt äärt, kes suudaks kaitses tagamängijate vastu vahetada aga ka võidelda suurematega korvi all," sõnas Mazurs.

Chicagost pärit 202 cm pikkune ja 24-aastane Johnson teeb Tartus oma esimese profiaasta. Ülikoolikarjääri alustas Johnson Western Michigani ülikoolis ning oma kolmanda hooaja 32 mängu keskmisteks numbriteks kogus 15,4 punkti ja 8,1 lauapalli. Järgmisel hooajal Minnesota ülikoolis oli tema keskmiseks saagiks 8,9 punkti ja 6,3 lauapalli ning viimasel ülikooliaastal DePauli ülikoolis 10,5 punkti ja 6,8 lauapalli. Sel suvel tegi Johnson kaasa Venetsueela liigas Gaiterose meeskonnas ja sai seal 11 mänguga keskmiselt kirja 12,9 punkti ja 6,0 lauapalli.

Johnson peaks Tartusse jõudma veel enne augusti lõppu ning kaasa tegema meeskonna esimestes kontrollmängudes. Septembris ootab Tartu meeskonda ees mitmeid kontrollmänge Leedus. Juba 30. ja 31. augustil mängitakse kaks mängu Prienais – neist esimene Leedu liigas palju kära tekitanud uustulnuka BC Wolvesiga ning teine päev hiljem Prienaiga. Septembris on Tartu meeskonnal kokku lepitud võõrsil kontrollmängud Vilnius Rytasega, Pieno Zvaigzdesiga, Šiauliaiga, Utena Juventusega ning Riia VEF-iga. Ainsa koduse kontrollmängu peab meeskond plaani kohaselt Tartu endise noortetreeneri Tomas Kersise juhendatava Valmieraga 21. septembril.

Tartu Ülikool Maks & Moorits koosseis

Tagamängijad: Jalan McCloud (USA), Märt Rosenthal, Oliver Suurorg, Robin Kivi, Aleksander Tassa, Patrik Peemot.

Ääremängijad: Brandon Johnson (USA), Andri Voinalovõtš (UKR), Patrik Saal, Hendrik Eelmäe.

Keskmängijad: Tomas Pavelka (SVK), Erki Urvik.