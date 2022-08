Craig Breeni olukord M-Spordis on läinud keerulisemaks

Breen sõitis eelmisel nädalalõpul Belgias toimunud MM-etapil teelt välja ja katkestas. Samuti lõppesid katkestamistega ka kaks eelmist etappi Eestis ja Soomes. Breeni näol on tegemist tiimi ainsa piloodiga, kes saab sõitmise eest palka ehk kel pole erinevalt näiteks Gus Greensmithist ega Adrien Fourmaux'st tugevaid toetajaid, kes seeläbi M-Sporti panustavad.

"Me teame võistkonnas, et Craig on võimeline tooma häid tulemusi, aga viimastel rallidel pole seda juhtunud," vahendas Milleneri sõnu väljaanne Belfast Telegraph. "Praegu on tal suured pinged peal ja selline õnnetus teeb tema jaoks asjad üksnes hullemaks. Me peame teda toetama, sest teame, et Craig suudab seda."

Breen sõlmis mullu sügisel M-Spordiga kahe aasta pikkuse lepingu. Pärast seda on ta toonud meeskonnale kaks pjedestaalikohta: hooaja avaetapil Monte Carlos oli iirlane kolmas ja juuni alguses Sardiinias teine.

Pärast seda tuli Keenias kuues koht ning järgneva kolme etapi peale on Breen teeninud vaid kaks punktikatse punkti. "Need pole tulemused, mida keegi meist tahaks, aga me sõlmisime Craigiga eelmisel aastal lepingu arusaama ja perspektiiviga esineda hästi, aga nagu igal teiselgi alal - on tõusud ja mõõnad," jätkas Millener.

Sel hooajal seisavad ees veel etapid Kreekas, Uus-Meremaal, Hispaanias ja Jaapanis. "Craig soovib meeleheitlikult tõestada, milleks ta suuteline on," ütles tiimijuht. "Kuni hooaja lõpuni töötab ta puhtalt lehelt."

"Tal on neli head võimalust hästi esineda - ta lihtsalt peab sellele keskenduma - ja meie peame tagama, et ta teeb seda õige meelestatusega."

Kui Millenerilt küsiti, kas Breeni töökoht vaadatakse järgmist hooaega silmas pidades üle, vastas M-Spordi boss: "Me võtsime Craigi kaheks aastaks, aga need tulemused on teinud olukorra partnerite ja sponsoritega keerukamaks. Me peame näitama, et oleme konkurentsis ja esineme MM-sarjas hästi."