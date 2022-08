West Ham lapib kaitset mulluse Euroopa meistriga

Mullu ka EM-finaalis mänginud ja Itaalia koondisega Euroopa meistriks kroonitud Emerson kuulus Chelsea rivistusse alates 2018. aastast, aga ei saanud Londoni suurklubis kunagi sajaprotsendiliseks põhimeheks.

Mulluse hooaja veetis kaitsja laenul Lyoni Olympique'is ja nüüd käis seitsmenda suvise täienduse teinud West Ham tema eest Briti meedia andmetel välja 13 miljonit naela ehk üle 15 miljoni euro.

"See on minu jaoks suur väljakutse, see on suur tiim, ma olen väga õnnelik, et siin olen ja olen valmis," kommenteeris Brasiilia taustaga Itaalia koondislane uue koduklubi veebikülje vahendusel.

West Hami hooaeg on alanud väga kehvalt, sest kolme mängu järel pole neil kirjas ainsatki punkti ega löödud väravat: kaotatud on kodus Manchester Cityle 0:2, võõrsil Nottingham Forestile 0:1 ja kodus Brightonile 0:2.