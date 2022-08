Austrias viga saanud MotoGP eksmaailmameister jätab etapi vahele

Tunamullune MotoGP sarja maailmameister kukkus Austrias kohe avaringil, maandudes üsna raskelt kruusal ja muu hulgas vigastades oma jalga. Arstid soovitasid tal 15 päeva puhata. Misano ringraja etapp peetakse järgmise nädala lõpus ehk 3.-4. septembril.

"Kahjuks jääb Misanos võistlemata, aga olen kindel, et saan naasta Aragoniks [kaks nädalat hiljem]," teatas Mir oma Suzuki võistkonna pressiteate vahendusel. "On olnud raske hooaeg, aga olen kindel, et naasen tugevamana ja toon oma võistkonnale ja teile, kes te meind toetate, rohkem häid hetki."

2020. aastal MotoGP sarja maailmameistriks kroonitud Mir pole tänavu kordagi pjedestaalile jõudnud ja paikneb tabelis alles 12. positsioonil. Hooaja peale kokku on tal juba kuus katkestamist.