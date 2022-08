Eesti golfinaiskond osaleb kümne aasta järel taas võistkondlikul MM-il

Eesti naiskond lendas Prantsusmaale koosseisus Anete Liis Adul, Elizaveta Sofia Reemet (Estonian Golf & Country Club) ja Karola Soe (Saaremaa Golf & Country Club) ning treenerina Mark Suursalu.

Võistlus peetakse viimast korda kahel väljakul ja osalemas on 56 naiskonda. Espirito Santo nime kandva karika võitja selgub laupäeva õhtuks, pärast neljaringilist võistlust. See tähendab, et mõlemal väljakul mängivad kõik tiimid kaks ringi ja iga päev läheb arvesse võistkonna kahe parima mängija tulemus.

Võistlusväljakuteks on Le Golf National ja Golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Esimene neist on vahest Eesti golfisõbra jaoks veidi tuttavam, kuna alles hiljuti võõrustas sama väljak Ryder Cupi ning juba varsti peetakse samas kohas Pariisi olümpiamängude golfiturniir.

Mark Suursalu sõnul on mõlemad väljakud täiesti jõukohased ja nii griini kiiruste kui ka pikkuse poolest sobivad. Golf de Saint-Nom-la-Bretèche on rohkem metsaga kaetud, kus avalöögi eksimuse järel võib avastada end puude alt ja Le Golf National väheste puudega pigem nn avatud väljak. Harjutusringid on sujunud igati positiivselt ja tüdrukud on võistluseks igati valmis.

Eesti naiskond mängib kolmapäeval Golf de Saint-Nom-la-Bretèche väljakul ja eestlannade stardid on järgmised Eesti aja järgi: Adul (9.33), Reemet (9.44), Soe (9.55). Eestlaste mängupartnerid tulevad Portugalist ja Uruguaist. Neli aastat tagasi peetud MM-turniiril sai Portugal jagatud 40. koha ja Uruguai oli 44. Uruguai kaks mängijat kuuluvad maailma 500 hulka ja Portugalil on üks mängija lausa 200 seas. Meie mängijate hetke WAGR kohad: Reemet (719), Adul (903), Soe (1587).

Eesti naiskonnale on see teiseks korraks, kui osaletakse võistkondlikel maailmameistrivõistlustel. Debüüt, koosseisus Annika Meos, Liis Kuuli ja Mari Hütsi, tehti 2012. aastal Türgis, kus 53 tiimi seas saavutati 49. koht.

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle USA naiskond, kes on saabunud ka sel korral turniirile ülitugevas koosseisus. Rose Zhang hoiab maailma amatöörgolfi edetabelis esimest positsiooni, Rachel Heck on kolmas ja Rachel Kuehn on 13. positsioonil.

Samadel väljakutel peetakse järgmisel nädalal ka meeskondlikud maailmameistrivõistlused, kus Eesti koondis mängib koosseisus Kevin-Christopher Jegers, Markus Varjun ja Mattias Varjun (kõik Niitvälja Golfiklubi).

2023. aasta maailmameistrivõistlused peetakse vaid ühel väljakul ning peale pääseb vaid 36 riiki. Võistlus toimub aasta lõpus Dubais, Greg Normani disainitud Jumeirah Golfi Fire Coursel. Edaspidi võistluste toimumise rütmiks jääbki paaritutel aastaarvudel ehk kahe aasta tagant.