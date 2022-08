Paide ründaja Deabeasi karjäär jätkub Hiina kõrgliigas

Üleminekutingimused on klubide kokkuleppel konfidentsiaalsed, kirjutab Paide Linnameeskond sotsiaalmeedias.

22-aastane Deabeas liitus Paide Linnameeskonnaga 2020. aasta augustis ning kujunes kiiresti meeskonna võtmemängijaks, aidates Järvamaa esindusklubi kahel eelmisel hooajal hõbedale ja pronksile ning aitas klubil võita Evald Tipneri karika. Deabease 52 Premium liiga mängu saldoks jäi 27 väravat ja kaheksa resultatiivset söötu.

"Minu tunded on kahetised," võttis Deabeas teoks saanud ülemineku kokku. "Olen rõõmus tehtud edasisammu üle, ent kurb on nii toredast klubist nagu Paide lahkuda. Tulin siia 2020. aastal noorelt, 20-aastasena, teadmata midagi Eestist. Kõhklesin algul, ent lähedased mu ümber soovitasid proovida ja alles siis otsustada. Hetkest, mil Linnameeskonna inimesed mulle lennujaama vastu tulid ning kohtusin mängijatega ja klubi töötajatega, hakkas mulle siin meeldima."

Deabeas nentis, et Paide Linnameeskonna ja tema ambitsioonid kõlasid hästi kokku.

"Soovisin end asetada suurde pilti, mängida meeskonna edu heaks ja koos meeskonnaga karikaid võita. Võime öelda, et saavutasime selle," lausus ta. "Jõudsime esmakordselt Premium liigas medalitele, võitsime klubile esimese Tipneri karika ja edenesime eurosarjas kolmandasse ringi. Pärast kaht suurepärast aastat jõudis minu jaoks aga kätte aeg järgmiseks sammuks."

Premium liigale suure jälje jätnud ründaja tõdes, et tema liitumine Cangzhou Mighty Lionsiga jätab küllap paljud kõhklevale seisukohale, ent kinnitas, et väljakutse on talle meele järele: "Olen nüüd 22-aastane ja liitusin Hiina superliiga klubiga. Lähen uuele väljakutsele vastu enesekindlalt. Minu jaoks on oluline ka see, et peale minu on üleminekuga rahul ka Paide Linnameeskond."

"Tahan tänada kõiki ja igaüht, kes minuga seda teed koos käisid. Paide jääb alatiseks minu südamesse. Aitäh, Paide fännid!" lõpetas Deabeas.

Ka klubi spordidirektor Gert Kams avaldas tehingu üle rahulolu.

"Meil on klubina väga hea meel, sest Deabease siirdumine Hiina superliigasse annab meile veelgi kindlust: teeme kvaliteetset tööd ja oleme noortele mängijatele heaks kasvulavaks. Edu Hiinas, Deabeas, jääme sind igatsema!" kommenteeris Kams.