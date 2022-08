Haller teenis karjääri suurima võidu, Pajur 72.

Haller (4:37.23) edestas väikeses grupifinišis belglasi Wout van Aerti (Jumbo-Visma) ja Quinten Hermansi (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Pajuri meeskonnast oli parim kaheksandal kohal lõpetanud prantslane Hugo Hofstetter (+0.09). Pajur ise kaotas võitjale kahe minuti ja 54 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Mu suur unistus sai teoks," ütles Haller finišis.""Peale Wasebergi ütlesin oma meeskonnakaaslasele Patrick Konradile, et me peame jätkama kõvasti isegi, kui pärast lõpetame neljandana ja viiendana, sest see oli parem mõte, kui oodata suurt grupifinišit. Mul olid väga head jalad, Patrick tegi väga head tööd lõpukilomeetritel ja ma olin suuteline Wouti alistama pikas ja raskes sprindis."

Haller on varem karjääri jooksul võitnud etappe erinevatelt velotuuridelt ning pälvinud 2015. aastal üldarvestuses esikoha Tour des Fjordsil, kuid ühepäevasõitu ei ole austerlane varem veel võitnud.