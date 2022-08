Eesti vabavõitluse noortekoondis teenis MM-il kolm pronksi

Kõige vanemas klassis - 16-17-aastaste hulgas - saavutas kolme matšivõidu ja ühe kaotusega pronksi Tartu spordiklubi Englas noor Ron-Andro Selter (-70,3kg). Alaringis alistas Selter rumeenlase ning edestas kohtunike otsusega Iirimaa esindajat. "Esimese matši eel oli väga suur ärevus sees, ei mäletagi, millal selline varem on olnud. Aga matši minnes, peale esimest mahaviimist, ärevus kadus ja sain aru, et see kõik siin on tehtav," kommenteeris Selter esimese matši meeleolu ja lisas, et alagrupi võit tekitas hea tunde ja arusaamise, et nüüd liigutakse medali suunas.

Veerandfinaalis alistas Eesti koondislane Uus-Meremaa esinumbri. Poolfinaali matši vastaseks olnud ukrainlane oli eestlasele juba tuttav, sest sama vastane alistas eelringis tulises lahingus Selteri võistkonnakaaslase Rene Laia. "Kui vastasele käe külge panin, sain aru, et ta on võidetav, aga kahjuks sel korral see veel ei õnnestunud," lisas Selter ning võttis võistluse kokku: "täitsin enda miinimumootused ära: sain päris palju matše, suutsin matšides väga palju teha varem trennis harjutatut ning jõudsin medalile!"

14-15-aastaste hulgas said kaks võitu ja kaks kaotust Tallinna spordiklubi Tokon esindaja German Gildemann (-72kg) ning kaks võitu ja ühe kaotuse samuti Tartu spordiklubi Englas esindaja Taisto Teivil Kängsepp (-57kg). "Mulle meeldis kogu asi: Eesti koondis tegi väga head koostööd ning sain matšidest palju tagasisidet nii enda tugevuste, kui ka selle kohta, mida on vaja trennis parandada," kommenteeris Gildemann värsket kogemust.

Kängsepp sai aga poolfinaalmatšis Mehhiko esindaja vastu ühe huvitava kogemuse: "kuna kaks esimest matši läksid väga hästi, siis poolfinaali matši alguses enam väga närvi sees ei olnud. Hiljem sain aru, et koos närvi puudumisega kadus ka ohutunne, mis aga tõmbas pingutust natuke alla ja see jättis vastasele võimaluse oma asi ära teha."

Koondise ja ühtlasi tartlaste treeneri Ott Tõnissaare sõnul oli võistluste tase tugev ning säärasest konkurentsist kolm medalit võtta väga hea tulemus. "Klubide treenerid on teinud hooaja vältel head tööd ning saadud medalid ja ka ülejäänud koondislaste matšivõidud on selle kinnituseks," võttis Tõnissaar eestlaste tulemuse kokku ja lisas, et medal U-18 vanuseklassis on omaette saavutus, sest selles vanuses noorte füüsis ja tehniline tase on juba meheohtu ning see on viimane võimalus enne täiskasvanute klassi minekut märk maha jätta.

"Lisaks medalitele on noorteklasside rahvusvaheliste tiitlivõistluste matšid väga suure väärtusega kogemuste allikad ning selles vanuses on mitmekülgne kogemus ülioluline. Meie 11 koondislast pidasid kokku 30 matši, loodan, et suudame kõik need läbi analüüsida ja õiged järeldused teha, mis loob järgmisteks saavutusteks juba väga head eeldused," lisas Tõnissaar.

Eestit esindas sportliku vabavõitluse noorte maailmameistrivõistlustel 11-liikmeline koondis viiest spordiklubist: Vabavõitlusklubi RAMM (Tallinn), Spordiklubi Invicta (Pärnu), Spordiklubi Tokon (Tallinn), Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia (Tallinn) ja Sporiklubi Englas (Tartu). Treeneritest olid võistlustel kaasas Vallo Hannus (VVK RAMM), Henri Hiiemäe (Invicta) ja Ott Tõnissaar (Englas). Kokku osales MM-il 482 sportlast 42-st riigist.