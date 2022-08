Üle pooleteise aasta kõval kattel mänginud Thiem päästis kaks matšpalli

Kõva kattega väljakul viimati 2021. aasta märtsis mänginud Thiem tuli kolmandas setis esmalt toime ligi kaks tundi kestnud vihmapausiga ning seejärel kiires lõppmängus kahe ameeriklase matšpalliga, enne kui võitis kogu kohtumise kolme tunni ja kümne minutiga.

"Olen üliõnnelik, et suutsin pooleteise aasta järel taas kõval kattel võidutseda," rääkis austerlane pärast mängu. "Vihmapaus ei teinud asja üldse kergeks, jätkasime mänguga alles kell 23.15. Mul oli raske taas mängu sisse elada, aga õnneks suutsin otsustava seti kiires lõppmängus oma taset tõsta ja täna oli õnn minu poolel: seisul 4:6 [kiires lõppmängus] ütlesin endale, et kas nüüd või mitte kunagi. Suutsin veidi pingeid maandada ja see läks suurepäraselt, sooritasin neli äralööki järjest."

Winston-Salemi turniirile vabapääsme saanud Thiem läheb teises ringis vastamisi bulgaarlase Grigor Dimitroviga, kes on ühtlasi turniiril kõrgeima paigutusega mängijaks. Tuntumatest tennisistidest piirdus Põhja-Carolinas avaringiga näiteks kunagine maailma seitsmes reket David Goffin (ATP 62.), kes jäi kolmes setis alla serblasele Laslo Djerele.