Noored Eesti rannavõrkpallurid olid Ida-Euroopa MV alagrupiturniiril edukad

U-18 vanuseklassi neidudest hakkavad teisipäeval poolfinaalikoha nimel võitlema Lill Kandimaa – Carmel Vares, Maarja Allik – Maria Allik ja Karlotta Kattai – Liisa Põldma, kirjutab volley.ee.

Ühe võidu ja ühe kaotuse saanud Allik – Allik tulid A-alagrupis teiseks ning kohtuvad veerandfinaalis lätlannade Kruklite – Brokanega. Mõlemad mängud kaotanud Kandimaa ja Vares said C-alagrupis kolmanda koha ja lähevad veerandfinaalis vastamisi samuti Läti duoga Regute – Adamsone. Kattai ja Põldma platseerusid kahe 1:2 kaotusega B-grupis samuti kolmandaks ja nende vastane on Läti paar Konstantinova – Ebere.

U-18 noormeestest said Tristan Täht ja Mati Juus täisedu kolme võiduga C-alagrupis esikoha, Kristjan Unt ja Ralf Aros jäid samas alagrupis kolme kaotusega neljandaks. Mõlemad paarid jätkavad samuti teisipäeval play-off'i avaringis, kus Tähe ja Juusi vastaseks on leedukad Strazdas – Vaitiekus ning Unt ja Aros lähevad vastamisi lätlaste Kilks – Gutmanisega.

U-16 turniiril said alagrupiturniiril neidudest parima tulemuse Marta-Mia Ploomipuu – Hannemai Hanimägi, kes võitsid kõik kolm kohtumist ja said A-alagrupis esikoha. Veerandfinaalis kohtutakse teise Eesti paariga Kirke Liise Lukas – Emma Lust, kes jäid B-alagrupis kolme kaotusega neljandaks. Anette Arak – Rebecca Pent pidid B-alagrupis samuti vastu võtma kolm kaotust ja said seega neljanda koha ning nende play-off'i vastane on Ukraina paar Šhutska – Biliak.

U-16 noormeestest teenisid kolme võiduga A-alagrupis esikoha Artur Tšuhnenkov – Daniil Verhogljad, kes hakkavad poolfinaali koha nimel mängima B-grupis neljandaks jäänud ukrainlaste Tšarnoš – Boikoga. Patrick Saimre – Carl Kreek tulid A-grupis kahe kaotuse ja ühe võiduga kolmandaks ning nende vastaseks on lätlased Druska – Blekte. Kolmanda Eesti paarina on turniiril võistlemas Toomas Patrik Parijõgi – Joonah Marten Üprus, kes said ühe võidu ja kahe kaotusega B-alagrupis kolmanda koha, nemad kohtuvad järgmises ringis Läti paariga Andrejevs – Kirsons.