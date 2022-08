Rapla korvpallimeeskond nimetas abitreeneriteks lätlase ja oma kasvandiku

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond teatas, et horvaadist peatreeneri Arnel Dedici abilistena võtavad algaval hooajal koha sisse Gatis Justovics ja Kustas Põldoja.

"Kuna peatreener on välismaalt, siis oli kindel soov, et esimene abitreener oleks eestlane, kes tunneb mängijaid ja liigat esialgu peatreenerist paremini. Teine põhjus oli soov anda mõnele Eesti treenerile võimalus välistreeneri käe all töötada ja sellega uusi kogemusi koguda ning oma ametis areneda. Kahjuks sobilikest kandidaatidest ei olnud kellegi jaoks õige moment ametikohta vahetada, seega oli loogiline pöörata pilk Lätti," selgitas valikuid Rapla mänedžer Jaak Karp.

"See tahe, kirg ja energia, mis kostus intervjuudest Gatisega, tegi meile peatreeneriga tema kasuks otsustamise väga lihtsaks. Lisaks muidugi teadmised liiga võistkondade ja nende peatreenerite kohta oli märk põhjalikust kodutööst."

Karp lisas: "õnneks jääb siiski suur hulk kogemusi ka Eestisse, veel parem, et Raplasse, kuna teise abitreenerina teeb debüüthooaja Eesti kõrgeimal tasemel meie enda endine õpilane, esindusmeeskonna mängija ja senine noortetreener Kustas Põldoja. 20 aastat tagasi tuli ta üheksa-aastase poisina esimesse trenni ja täna viis ta läbi esimese esindusmeeskonna treeningu."