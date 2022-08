Inglismaa naiste kõigi aegade edukaim väravakütt lõpetas karjääri

33-aastane White debüteeris Inglismaa naiskonna eest 2010. aastal, lõi eelmisel kuul Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kaks väravat ning aitas koondise esimese suure trofeeni.

"See on üks mu elu raskemaid otsuseid, aga tean, et teen õige valiku. Olen alati tahtnud selle otsuse teha oma tingimustel," sõnas White. "On aeg jalgpalliga hüvasti jätta ning vaadata uut põlvkonda säramas. On olnud suurim au ja privileeg jalgpalli mängida. Minu unistused täitusid 31. juulil, kui minust sai Euroopa meister."

White on hollandlanna Vivianne Miedema järel Inglismaa naiste kõrgliiga ajaloo paremuselt teine väravakütt, koondise eest löödud 52 väravat jäävad alla vaid meeste rahvusmeeskonna särgis 53 tabamuseni jõudnud Wayne Rooneyle.