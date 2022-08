Eesti parim naiskäsipallur pikendas Portugali tippklubiga lepingut

"Uus hooaeg on tulekul, aga eesmärgid on samad: näe treeningutel kõvasti vaeva ja mängudel veel kõvemini," kirjutas eelmisel nädalal 25. sünnipäeva tähistanud Molkova sotsiaalmeedias.

"Meil tulevad lisaks kodustele mängudele ka rahvusvahelised matšid ja see on kindlasti väga põnev," ütles ta Benfica TV-le lepingu pikendamise järel. "Mulle väga meeldis see, kuidas tiimikaaslased ja fännid mind selles võistkonnas vastu võtsid. Nad aitasid mul hästi sisse elada."

Molkova lubas, et naiskond tahab jätkata sama võimsas hoos kui eelmisel hooajal, kui võideti nii Portugali meistritiitel kui ka karikas.