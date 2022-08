Neidude U-15 koondis sõidab Lätti Balti turniirile

Koondise peatreener Anastasija-Grazyna Schcerbachenia on Balti turniiriks neidude U-15 koondise koosseisu nimetanud 23 noormängijat. Koondis koguneb 22. augustil Tallinnas, kus treenitakse ühiselt Männiku staadionil ning 23. augustil alustatakse teekonda Lätti. Neidude U-15 koondis kohtub esmalt Fääri saartega 24. augustil kell 18, päev hiljem minnakse samal ajal vastamisi Leeduga ning turniirile pannakse punkt 27. augustil kell 14, kui vastaseks on võõrustaja Läti, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreeneri Anastasija-Grazyna Schcerbachenia sõnul on üks eesmärkidest turniir võita, ent eeskätt soovitakse võistkondlikult samm edasi astuda. "Eesmärk on anda kõigile tüdrukutele mänguaega ning ehitada üles oma mängupilti," rääkis Shcherbachenia. Kõige keerulisemaks vastaseks peab peatreener Fääri saari. "Fääri saarte tüdrukud mängivad palju poistega. Kuigi head ülevaadet on vastastest keeruline saada, olen varasemate mängude põhjal nende mängumudelitega tutvunud," sõnas Shcherbachenia.

Koondise tänavune aasta on peatreeneri sõnul olnud väga edukas. "Meil on palju mängijad ja on suurepärane, kui on olemas valik. Koondises on head mängijad, kes on tehnilised, kiired ja kellel on mängust juba olemas ka taktikaline arusaam. Väga tore on olnud näha, kuidas tüdrukud arenevad," lisas Shcherbachenia.

Neidude U-15 koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Merit Lelov (02.08.2008) – Pärnu JK Vaprus

Ursula Isand (01.01.2009) – Pärnu JK Vaprus

Saskia Koskor (07.09.2008) – Tartu JK Tammeka

Kaitsjad

Mia Martina Kaalma (27.02.2008) – Viimsi JK

Säde Sepp (17.07.2008) – JK Tabasalu

Liis Kisand (06.07.2008) – FC Elva

Mirell Raaga (12.05.2008) – Pärnu JK Vaprus

Anastassia Pikkov (24.07.2008) – Tallinna FC Ararat

Isabella-Sofia Scotti (22.04.2008) – Mislata (ESP)

Poolkaitsjad ja ründajad

Gertrud Alice Kala (14.09.2008) – Tartu JK Tammeka

Loviise Männiste (24.02.2008 ) – FC Elva

Nikol Orlova (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka

Alesja Kiuru (01.08.2008) – Jõhvi FC Phoenix

Sandra Sarapuu (02.05.2009) – JK Tabasalu

Darja Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Arina Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Sofia Tarassova (12.10.2009) – Tallinna FC Levadia

Jelizaveta Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Renate Väli (27.06.2009) – Kohila Püsivus

Reti Marleen Ränk (02.08.2008) – JK Tabasalu

Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting

Darja Kudjavnina 25.08.2008 – Tallinna FC Ararat

Peatreener: Anastasija-Grazyna Shcherbachenia

Abitreenerid: Kelly Rosen ja Pirjo Orn

Väravavahtide treener: Kevin Krünvald

Füsioterapeut: Kaili Kriisa

Mänedžer: Raili Ellermaa