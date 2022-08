Eesti ammulaskjad näitasid MM-il häid tulemusi

Eesti edukaim oli Merike Kahk, kes 35-meetrisel distantsil lasi naisseeniorite uue maailmarekordi (264 punkti), kergitas enda nimel olevate maailmarekordite arvu 13-ni ning saavutas kolmanda koha. Samas kategoorias saavutas Rita Raud neljanda koha.

Võistkondlikus arvestuses pälvis Eesti naisseeniorite võistkond koosseisus Merike Kahk, Rita Raud, Maarika Atka hõbemedalid ning meeste võistkond koosseisus Ain Järvesaar, Teet Tagapere ja Imre Viin tõid koju pronksmedalid.

Esmakordselt oli tiitlivõistlustel kavas duell-laskmine individuaalses ja segavõistkondade arvestuses. Eesti segavõistkond koosseisus Ain Järvesaar, Teet Tagapere ja Merike Kahk jõudis veerandfinaali, kus tuli alla vanduda Horvaatia võistkonnale, kes hiljem pälvis pronksmedali. Eesti teine võistkond (Rita Raud, Arvi Eek, Maarika Atka) piirdus esimese ringiga. Maailmameistriks krooniti horvaatlased. Individuaalses arvestuses jäi Merike Kahk pronksimatšis alla Ungari esindajale ja saavutas neljanda koha.

Enne maailmameistrivõistlusi toimusid samas võistluspaigas ka rahvusvahelised karikavõistlused, kus naisveteranide arvestuses saavutas teise koha Kahk ja kolmanda koha Raud.

Eesti Amburite Liidu peasekretär Ain Järvesaar rõõmustab, et Eesti koondis oli võistlusel taaskord üks suuremaid ning tulemus kõike arvesse võttes päris hea. "Ammulaskmine ei ole küll väga populaarne, kuid sellegipoolest on hea meel tõdeda, et eestlased on selles maailma tasemel. Seda näitab ka Kahki lastud uus maailmarekord," rõõmustas Järvesaar.