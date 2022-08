Miami Heati legend jätkab NBA-s veel ühe hooaja

Juunis 42. sünnipäeva tähistanud Haslemit ei valitud 2002. aasta NBA draft'is ning ta alustas profikarjääri Prantsusmaal, kuid sõlmis järgmisel aastal lepingu kodulinna tiimiga Miami Heat, kus on mänginud viimased 19 hooaega.

ESPN-i sõnul on ühe NBA tiimi eest mänginud 20 või enam hooaega vaid Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) ja Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks). Haslemi 2,9 miljonit dollarit väärt leping on tema 11. Heatiga, ühe-aastase lepingupikenduse on ta sõlminud viimasel seitsmel suvel.

Haslemi isa Johnnie suri mullu augustis ning mängija sõnul on viimane leping tema viis isale austust avaldada. "Olen otsustanud täide viia selle, millest isaga rääkisime. Viin lõpuni selle, mille alustasin ning mängin 20 aastat," vahendab ESPN Haslemi sõnu. "Mängin ka algaval hooajal, sest rääkisin sellest oma isaga ja leppisime kokku, et teeme seda. See pole enam sama; see pole nii kerge, kuid eesmärk on jätkuvalt võita NBA meistritiitel."

Haslem on Heati ridades tulnud kolmekordseks NBA meistriks, kuid alates 2017. aasta sügisest on ta kodulinna tiimi eest kokku väljakul käinud ainult 42 põhihooaja mängus. Sellele vaatamata hinnatakse Haslemit Miamis kõrgelt, näiteks on Heati peatreener Erik Spoelstra korduvalt kinnitanud, kui tähtsad on legendi kohalolek ja tema liidrioskused võistkonna sisekliimale.