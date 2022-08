Lewandowski tähistas sünnipäeva debüütväravatega

Pühapäeval 34. sünnipäeva tähistanud Lewandowski lõi Barcelona eest oma esimese ametliku värava juba kohtumise avaminutil, kui realiseeris Alejandro Balde hea söödu.

Alexander Isak viigistas vaid viis minutit hiljem ja pikalt selle seisuga ka jätkati, aga mängu käiku tuli muutus 64. minutil, kui Barcelona peatreener Xavi tõi vahetusest mängu Ansu Fati. Vaid kaks minutit hiljem andis Fati resultatiivse söödu Ousmane Dembelele ning omakorda kaks minutit hiljem lõi Lewandowski noore Hispaania koondislase söödust oma teise värava, Fati vormistas lõppskoori 79. minutil.

"Võtsime oma vahetustega riski, sest pidime olema agressiivsed ja mul on hea meel, et see töötas," rääkis Xavi pärast kohtumist. "Raphinha ja Fatiga olime väljakul peaaegu viie ründajaga, aga rääkisime poolajal, kuidas peame vabades tsoonides paremini tegutsema."

Liigahooaega väravateta viigiga Rayo Vallecano vastu alustanud Barcelona on tabelis viiendal kohal, kahest mängust on Hispaanias kaks võitu kogunud Villarreal, Madridi Real, Real Betis ja Osasuna.