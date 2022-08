Bayern ja PSG lõid koduliigas vastasele seitse väravat

Kylian Mbappel võttis aega vaid kaheksa sekundit, et Lionel Messi söödu järel pühapäevases liigamängus Lille'i vastu skoor avada. Prantsusmaa täht vormistas mängu viimaste väravatega oma kübaratriki, nende vahele jäid veel kaks tabamust Neymarilt ning üks nii Lionel Messilt kui Achraf Hakimilt.

PSG on hooaega alustanud kolme võiduga ja väravate vahega 17:3, see on Pariisi hiiu tõstnud liigatabeli tippu. Kahest voorust on kaks võitu teeninud Lyon.

Sarnaselt PSG-le haaras Saksamaal avapoolaja lõpuks 4:0 edu Müncheni Bayern, kui Bochumile lõid esimese 45 minutiga värava Leroy Sane, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman ja Sadio Mane. Teisel poolajal lisas Mane oma teise tabamuse ning enne kui Serge Gnabry vormistas lõppskoori, saatis Bochum ühe palli oma väravasse.

Bayerni liigarivaal Dortmundi Borussia sai laupäeval Bremeni Werderilt šokk-kaotuse, kui oli veel 89. minutiks 2:0 ees, kuid jäi lõpuks külalismeeskonnale 2:3 alla. Müncheni suurklubi on ainus meeskond, kes jätkab Saksamaal kolme vooru järel täiseduga, seitsme punkti peal on Mönchengladbachi Borussia, Berliini Union ja Mainz.