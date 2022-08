Tarvas täiendas ridu horvaadist keskmängijaga

Korvpallialaseid oskusi ja teadmisi ookeani taga South Florida ülikooli juures omandanud horvaat esindas eelmisel hooajal kahte klubi, millest esimene oli Slovakkia kõrgliiga hõbemedaliga lõpetanud Lucenec. Keskmised näitajad seal olid 8,2 punkti ja 4,5 lauapalli mängu kohta, kirjutab basket.ee.

Jaanuari alguses vahetas Maricevic klubi, kui tema vastu tundis huvi Hispaania LEB Silveri liiga esiotsaklubi Zornotza, kes võitles parasjagu kõrgemasse liigasse pääsu eest.

Uue klubi juures tabas meest koroonaviirus, millest taastumine oli raske ning jättis mänguvormile korraliku jälje. Nüüd on mees taas täie tervise juures ja valmis uuesti kõrgel tasemel mängima ning oma potentsiaali realiseerima.

Maricevic sõnas klubi pressiteate vahendusel: "Ma olen väga põnevil, et saan BC Tarvasega ühineda. Eesti-Läti korvpalliliiga on tunnustatud liiga ning ma ei jõua ära oodata, millal lahingusse saab minna. Eelmine hooaeg möödus tõusude ja mõõnadega, kuid hinnatud kogemuse sain siiski. Isiklikus plaanis on eesmärgiks anda endast parim ja aidata võistkond play-off'i. Meil on noor ja talendikas sats, hakkame tööle ja naudime hooaega!"