Mahutšihh võitis välitingimustes esimese kulla, Bruusi konkurent pronksi

Nii 20-aastane ukrainlanna kui temast kümme aastat vanem Montenegro kõrgushüppaja Marija Vukovic ületasid pühapäeval 1.95, aga Mahutšihh sai sellega hakkama esimesel ning hõbeda saanud Vukovic kolmandal katsel.

Oma esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali teenis ka Karmen Bruusi konkurent noorteklassides, 17-aastane serblanna Angelina Topic, kes ületas esimesel katsel kõrguse 1.93.

Neljanda koha sai hollandlanna Britt Weerman ja viienda ukrainlanna Irina Geraštšenko, mõlemad said samuti jagu 1.93-st.

Mahutšihh on sisetingimustes tulnud nii maailma- kui Euroopa meistriks, välistel tiitlivõistlustel on see tema esimeseks täiskasvanute seas võidetud kullaks. Mullu krooniti ta Tallinnas U-23 Euroopa meistriks, samuti on ta nii U-20 kui U-18 EM-kuldmedalist kui U-18 vanuseklassi maailmameister ja noorte olümpiamängude võitja.