Tsitsipas alistas maailma esireketi, finaalis kohtub Coriciga

Poolfinaalis kulus Tsitsipasel maailma esireketi alistamiseks pea kaks ja pool tundi.

Avasetis suutis esireket kohe kreeklase pallingu murda, kuid kaotas ise oma kolmanda servigeimi. Sett jäi 6:6 viiki ja edasi mängiti kiires lõppmängus, kus võidutses Tsitsipas. Teist setti alustas Medvedev tugevalt murdes järjest kreeklase kaks esimest servigeimi, võites seti 6:3.

Viimases otsustavas setis võitsid mõlemad mehed järjest oma pallinguid, kuid Tsitsipas suutis murda Medvedevi kolmanda servigeimi, minnes sellega setti juhtima. Kolmanda seti võiduga kindlustas Tsitsipas endale koha pühapäevases finaalis.

Esmakordselt Cincinnati turniiril finaali jõudnud Tsitsipas läheb jahtima oma karjääri kümnendat turniirivõitu.

