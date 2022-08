Ratasepp: olen selleks valmistunud kaks pool kuud

"Ma olen selleks täna valmistunud kuskil kaks pool kuud, aga ma võtsin selle plaani üldse sellepärast, et ma nägin, et 60-kordseks ülesehitatud vorm lihtsalt ei kao ülikiirelt kuhugi ja hiljem on mul kõik see võimsus alles, mis Kanaaridel. Nii et ma otsustasin selle ette võtta," kommenteeris Ratasepp.

Erinevalt eelmiste aastate ultratriatlonidest ei nõua jooksuplaan kolmeks alaks valmistumist, vaid keskendub mägedes jooksmisele. Kanaaridel on vaja joosta ligikaudu 700 kilomeetrit. Eesmärgiks on läbida kogu distants kümne ööpäevaga, sealhulgas ka saarelt saarele liikumised.

"Kõige keerulisemad tõusu- ja langumeetrite poolest ja ka tehnilises osas on siis La Palma, Gran Kanaaria ja Tenerife, aga eks see sõltub sellest, mis ajamomendil ma neile sinna peale satun," sõnas Ratasepp.

Start Kanaaride poole on novembri keskpaigas.