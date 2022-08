Kose 7 Järve rattamaratoni kiireimad olid Jõeäär ja Mõttus

Võistluse kiireim oli Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 1:54:27, kohe tema järel Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 1:54:29 ja kolmandaks sõitis end Josten Vaidem (Fixus) ajaga 1:54:32.

"Keegi väga rünnata ei jõudnud, mul endal ka mõttes oli küll, aga siis juba tunned, et natukene jalad juba kangis ja et kas hakkab juba kramp tulema. Kuna mul finiš on tugev, siis ma ei julgenud kusagil keset sõidu endal neid padruneid hakkama panna. Mina ise jätsin kindlalt lõpu peale," sõnas Jõeäär pärast võitu.

Naistest ületas finišijoone esimesena Mari-Liis Mõttus (Haanja rattaklubi) ajaga 2:08:58, teisena Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) ajaga 2:09:07 ning kolmandana Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke naiskond) ajaga 2:09:58.

"Seda võis arvata ka treeningutest, et hooaja lõpupoole läheb vormikurv ülespoole. Aga et lõpuks see võit ka ära tuli, seda ma võib-olla täna ei oodanud," sõnas Mõttus peale võitu.

18 km poolmaratoni võitis Hugo Henrik Orav (Porter Racing) ajaga 42:54 ja Mairit Kaarjärv (Spordiklubi Rakke naiskond) ajaga 50:43. Lisaks toimusid ka lastesõidud.

Hetkel hoiab liidrikohta meestest Josten Vaidem (Fixus) 7500 punktiga ning naistest Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) 7125 punktiga. Võistkondlikus punktiarvestuses juhib Veloplus ning naiskondlikus punktiarvestuses Spordipartner Racing Girls. Aktiivseim rattur on hetkel Josten Vaidem.

Eesti maastikurattasarja viimane ehk seitsmes etapp peetakse 3. septembril, mil toimub 25. Tallinna rattamaraton, kus toimub ka selle hooaja Eesti maastikurattasarja parimate autasustamine.