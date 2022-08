Vapruse 17-aastane väravavaht viibib testimisel Serie B klubis

17-aastane Nõmm tegi Premium liiga debüüdi 2021. aasta 21. juunil ning praeguseks on tema arvele kogunenud 15 kohtumist Eesti kõrgliigas, vahendab Soccernet.

"Esmamulje klubist on hea, sest tiimikaaslased võtsid mind hästi omaks ja treenerid on väga toetavad. Esimesel päeval läbisin meditsiinilise läbivaatuse ja osalesin ühel treeningul ning need möödusid hästi. Väike keelebarjäär siiski on, kuid vaatamata sellele saan hakkama," vahendab Nõmme kommentaare Vapruse Facebooki lehekülg.

Vapruse tegevjuht Karl Palatu: "Vaatamata oma noorele eale, on Ott meie esindusmeeskonna eest Premium liigas teinud juba palju enesekindlaid ja küpseid esitusi ning on nendega tekitanud enda vastu huvi nii Eestist kui välismaalt. Pisa klubi kutse Otiga lähemalt tutvuda saabus küll hooaja haripunktis, kuid mängija arengut arvestades polnud küsimustki, kas saata Ott testimisele või ei."