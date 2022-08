Lätlannad tulid rannavõrkpallis Euroopa meistriks

Avageimi lõpus said šveitslannad 18:15 edu sisse ega andnud seda enam käest. Lätlannad jäid esimeses geimis vastastele 18:21 alla.

Lätlannad läksid teist geimi 9:5 juhtima ning hoidsid kahe-kolmepunktilist eduseisu enda käes. Šveitslannad ei suutnud tagasi võidelda ning lätlased võitsid teise geimi 21:15.

Otsustavas geimis jätkus kohtumine väga tasavägiselt, kuni seisuni 6:6. Seejärel said lätlannad kolm punkti järjest ning asusid juhtima 9:6. Šveitslannad võtsid aja maha, kuid sealt oli raske välja tulla ning ootamatult juhtisid lõunanaabrid juba 12:7. Šveitslannad said veel vahe kahele punktile, kuid lätlannad ei andnud oma edu käest, võites otsustava geimi 15:11.

Pronksmedali pälvisid hollandlannad Raisa Schoon ja Katja Stam, kes alistasid hispaanlannad Tania Moreno Matveeva ja Daniela Alvarez Mendoza 2:1.

Pronksimatš algas väga tasavägiselt ning punkte said mõlemad naiskonnad vaheldumisi. Esimese geimi lõpus näitasid hispaanlannad paremat minekut ning võtsid 21:19 geimivõidu.

Teine geim jätkus sarnaselt esimesele ehk mindi punkt-punktis. Seekord näitasid hollandlannad geimi lõpus paremat minekut ning võeti 24:22 võit.

Viimases otsustavas geimis näitasid taas hollandlannad oma paremust ja võitsid geimi 15:11.

Enne mänge:

Pronksimängus kohtuvad hispaanlannad Tania Moreno Matveeva ja Daniela Alvarez Mendoza hollandlannade Raisa Schooni ja Katja Stamiga.

Finaalis lähevad vastamisi lätlannad Tina Graudina ja Anastasija Kravcenoka ning šveitslannad Tanja Hüberli ja Nina Brunner.

Kumbki paar pole esimese viie mänguga Münchenis veel geimigi kaotanud.

Hüberli ja Brunner on valitsevad Euroopa meistrid, lätlannad võitsid EM-kulla 2019. aastal.