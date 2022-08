Norra kardab, et võib dopingureeglite tõttu suurvõistlustest ilma jääda

Norra antidopinguagentuur (ADNO) kardab, et rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) võib nad kuulutada reeglitele mittevastavaks, see aga võib riigi suurvõistlustest ilma jätta.

ADNO kartuse põhjuseks on see, et Norras pole viimasel kahel aastal ühelegi alla 18-aastasele etteteatamata dopingutesti tehtud. Seda põhjendatakse Norra seadustega, mille kohaselt tohib 15-18-aastaseid sportlasi testida vaid vanemate nõusolekul, vahendab Norra rahvusringhääling (NRK).

ADNO esimees Thorhild Widvey ja Norra olümpiakomitee president Berit Kjöll kirjutasid pöördumise Norra kultuuriministrile Anette Trettebergstuenile ning laste- ja pereministrile Kjersti Toppele, et ühiselt probleemile lahendus leida. "ADNO eeldab, et aastavahetuse järel kuulutatakse meid reeglitele mittevastavaks," vahendas NRK kirja sisu.

WADA kinnitas portaalile insidethegames, et nad on norralaste murest teadlikud ning nad on ADNO-ga suhelnud ja püüavad koos lahendust leida.

ADNO tegevjuht Anders Solheim ütles NRK-le, et Norra noorsportlasi puudutavate testimiste osas tuleb muudatusi teha. "Ei saa olla niimoodi, et noorsportlased, kes osalevad võistluste, tohivad keelatud aineid tarvitada palju tahavad. Me ei taha, et oleks olukord, kus sportlastel on võimalik kuni 18-aastaseks saamiseni dopingut tarvitada, kuna neid ei testida," ütles Solheim. "See annab neile võimaluse petta ja saada ebaaus eelis."

Norra kultuuriministeerium ütles enda esialgses avalduses, et nende hinnangul on Norra senine käitumine olnud WADA reeglitega vastavuses, kuid nad on valmis asjassepuutuvate organisatsioonidega valmis reegleid üle vaatama. "WADA reeglites on kirjas, et vajadusel tuleb alaealise lapse puhul saada luba tema eestkostjalt," seisis avalduses. "Ministeeriumi hinnangul pole vajadust selleks, et alaealised saaksid ise loa anda, et WADA reeglitega kooskõlas olla. Aga seoses ADNO ja olümpiakomitee pöördumisega uurime nüüd võimalusi, kas sportlased, kes on vanusevahemikus 15-18 aastat, tohiksid ise anda loa enda testimiseks. Uurime, milline oleks hea lahendus."

Juhul kui ADNO kuulutataksegi reeglitele mittevastavaks, võivad sellel olla päris karmid tagajärjed, näiteks võib riik seetõttu ilma jääda rahvusvahelistest tiitlivõistlustest, halvimal juhul aga ei pääse nende sportlased olümpiamängudele ja paraolümpiale. Selline keeld jõustuks aga alles siis, kui ADNO 12 kuu jooksul puudusi ei kõrvalda.

Praeguse seisuga on WADA kuulutanud reeglitele mittevastavaks kahe riigi – Venemaa ja Põhja-Korea – antidopinguagentuurid.