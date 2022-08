Himma: teadsin, et tuleb raske finaal

Rullsuusa MK-etapid toovad kokku selle ala spetsialistid ja eelkõige talveks valmistuvad sportlased. Reedel sõideti vabatehnikasprinte.

Meeste võistluses jõudis Eesti koondislastest finaali Martin Himma. Kvalifikatsioonis kolmanda koha saanud Himma oli finaalis lõpuks neljas. Eelsõidu teine Karl Sebastian Dremljuga langes välja veerandfinaalis.

Etapi võitnud lätlase Raimo Vigantsiga on Eesti paremad meessuusatajad regulaarselt koos treeninud.

"Teadsin, et tuleb raske finaal. Poisid on kiired. Endal arvatavasti praegu tippvorm ka ei ole. Itaallastel võib-olla on, aga konkurents on ikkagi päris hea," sõnas Himma.

"Me oleme mai lõpust väga hästi minema saanud ja on tekkinud, nagu ma juuni algul ütlesin, selline ühtne meeskond. Nüüd on iga kuuga, iga laagriga on seda ühtsust ja meeskonda rohkem ja rohkem," kommenteeris Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehemaa.

Naiste võistluses jõudsid finaali Mariel Merlii Pulles ja Johanna Udras. Mõlemad jäid lõpuks alla kümnekordsele rullsuusatamise maailmameistrile, rootslannale Linn Sömskarile. Pulles sai teise ja Udras kolmanda koha.

"Suvel ma olen Eestis. Ja juba järgmine nädal lähen tagasi USA-sse. Tegelikult viimane aasta seal. Kerge regulaarsusega olen teinud. Võib-olla teeb ühe veel. Eks näeb seda veel. Aga tegelikult ma treenin siin üksi enamuse ajast. Ma olen vaadanud üle, et mis mul puudu on jäänud, milles mul nõrgem pool. Ma olen keskendunud sellele," rääkis Pulles.

MK-etapp jätkub homme ühisstardist sõitudega.