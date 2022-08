Chelsea peatreener peab järgmisest mängust kõrvale jääma

Peatreenerid surusid pärast 2:2 viiki kätt, kuid sellest kujunes kõvem käeväänamine ja sõnelus ning mõlema meeskonna mängijad ja töötajad pidid neid eraldama.

Mõlemale peatreenerile näitas kohtunik Anthony Taylor ka selle tõttu punaseid kaarte.

⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu