Balti keti velotuuri teise etapi võitnud Laas: mind veeti lõpus hästi lahti

"Jah, tegelikult ootasime alguses suuremat võitlust. Seal olid mitmed meeskonnad, kes lasid jooksikud eest ära ega tahtnud kontrollida olukorda, et lõpus sprindifiniši peale mängida. Lõpus ei olnud nii ärev olukord, kui ootasime," ütles Laas peale võistlust.

Laasi sõnul oli mitmeid ärevaid olukordi, kus toimus rünnakuid ning ärevust lisas ka kruusateelõik, kuid üldiselt oli Eesti koondisel siiski kõik kontrolli all.

"Hiljem lihtsalt vaatasime ja ootasime, mida teised meeskonnad teevad. Seejärel oli kruusateelõik, mis lõppes veidike õnnetult osadele sprinteritele. Kuulsin, et tagapool toimus kukkumine. Kui 50 km jäi lõpuni, siis hakkas küljetuul mängima ning see muutis olukorra ärevaks. Siiski olid kõik favoriidid eespool ning keegi ei tahtnud täisgaasiga edasi suruda. Kontrollisime kiirust ja 30 km enne lõppu rünnati mitmel korral, mis tegi olukorra jällegi veidi ärevaks, kuid võin öelda, et enamjaolt oli kõik kontrolli all," lisas Laas.

Teise etapi võitnud Laas ütles, et nad tegid ka väikse vea, kui lasid lõpus ühe ohtliku mehe eest ära, kuid suutsid ta ikkagi kinni püüda. Laas oli rahul, et lõpus tehti talle hea rong, mille tulemusena sai eestlane etapivõidu.

"Lõpus tegime väikse vea, kui lasime eest ära mehe, kes eile oli vist kuues. Lasime ta eest ära ja pidime tema püüdmiseks kõvasti vaeva nägema. See tasus ära ja mulle tehti hea välja vedamine ning võitsime etapi. Kokkuvõttes kõik hästi," sõnas Laas.

Üldliidrina jätkab endiselt Rait Ärm (Eesti koondis).