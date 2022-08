Casemiro soovib Madridi Realist lahkuda

Madridi Reali peatreener Carlo Ancelotti kinnitas, et Carlos Casimiro (hüüdnimega Casemiro) on otsustanud klubist lahkuda ja tõenäoliselt siirdub edasi Inglismaa kõrgliigaklubisse Manchester Unitedisse.

30-aastane brasiillane on mänginud Reali koosseisus üheksa hooaega, mille jooksul on tiimiga võitnud viis Meistrite liiga tiitlit ja kolm La Liga karikat.

"Läbirääkimised on pooleli, ta on hetkel veel meie mängija, kuid on avaldanud soovi lahkuda," sõnas Ancelotti.

"Casimiro ütles, et soovib lahkuda, me peame austama tema palvet. Me pole kurvad ega proovinud teda ümber veenda," kommenteeris peatreener.

Poolkaitsja on üheksa hooajaga Realis kogunud 221 mängu jooksul 24 väravat. Eelmisel aastal Realiga kuni 2025. aastani lepingu sõlminud Casemiro liitub lähiajal tõenäoliselt Manchester Unitediga.