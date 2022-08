Eesti BMX-krossi hooaeg lõpeb võistlusnädalavahetusega Spot of Tallinnas

Saabuval nädalavahetusel kogunevad nii Eesti kui Soome ja Läti BMX-krossi ratturid Tallinna külje all Peetris Spot of Tallinna krossirajale, et võistelda BMX-krossi noorte meistrivõistluste viimasel etapil ning lõpetada suvi hooaja kiireima võistlusega King of Tallinn.