VAATA OTSE | Kes tuleb meeste olümpiakrossis Euroopa meistriks?

EM-i olümpiakrossis läbitakse kaheksa 4,2 kilomeetri pikkust ringi, koos stardiosaga on raja kogupikkuseks 34,9 kilomeetrit.

"Kindlasti saab see olema väga raske sõit, sest rada tundub olevat kiire. On põnevaid tehnilisi elemente nagu kiviaiad ja hüpped, mõned üksikud veetakistused, mida tavasõitudel meil ei ole. Põnev, saab näha, kuidas kõiki neid asju ületada," iseloomustas laupäeval võistlustules olev Janika Lõiv võistluspaika. "Tõuse on päris palju, aga on hästi veerev: teistsugune, kui meie tavalised sõidud, aga kindlasti põnev vaadata."

Tiitlikaitsjana läheb rajale šveitslane Lars Forster, lõunanaabrite lätlaste lootused on pandud mullusel EM-il neljanda koha saanud Martins Blumsi õlgadele.