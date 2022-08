VAATA OTSE | Karmen Bruus püüab EM-il pääset finaali

Hiljuti Calis kuni 20-aastaste kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kuldmedali võitnud ja Eugene´is täiskasvanute kergejõustiku maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha saavutanud Bruus teeb reedel Münchenis oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi.

Bruus võistleb B-grupis, kõrgushüppajad alustavad Münchenis kell 11.05. Kvalifikatsiooninormiks on 1.94, eestlanna isiklik rekord on kaks sentimeetrit parem.

"Kui seda suve planeerisin, saatsin talle märtsis meili, kus ütlesin, et ennustan tulevikku: neli tiitlivõistlust," rääkis Bruusi treener Mehis Viru intervjuus ERR-ile. "Võinuks arvata, et äkki põleb läbi või kulutab, aga Karmenil on kuldaväärt omadus, et talle meeldib kõrgushüpe, meeldib kõrgushüpe kõrges konkurentsis ja ta peab kõrgushüppesektorit tiitlivõistlustel maailma parimaks kohaks. Ei ole kartust, et ta liialt närveeriks, talle väga meeldib, mis staadionil toimub ja seetõttu ootan minagi huviga, mis München toob."

Bruus kellegi teise hüppestiili ei vaata, vaid keskendub iseendale. "Ma hüppan enda moodi ja üritan kõik tehnilised asjad võimalikult hästi ära teha, mõtlen lihtsalt enda hüppe peale," sõnas Bruus enne võistlust ERR-ile.

Lisaks on hommikuses osas kavas näiteks meeste odaviske kvalifikatsioon ja teatejooksude eeljooksud.