Keel kaotusest Belgiale: vastane oli päris palju parem

Valikturniiri viimane mäng oli ühtlasi koondisesesuve viimane mäng, mis lõppes vastaste kindla 3:0 võiduga. Mängu ajal saabus info, et teiste alagruppide tulemused on kulgenud Eestile soodsalt ja koht järgmise aasta finaalturniiril on olemas.

"Vastane oli parem kokkuvõttes ja päris palju parem. Teine geim oli palju võimalusi lõpupoole. Ise soperdame," sõnas Eesti koondise sidemängija Markkus Keel.

Seitsmendat korda viimase 13 aasta jooksul finaalturniirile jõudnud Eesti koondis mängis sel suvel lähiaastatega võrreldes tuntavalt uuenenud ja noorenenud koosseisuga. Vanemad mehed on enamuses endiselt rivis ja seega saab järgmine aasta ja EM-i eelne suvi olema peatreener Fabio Soli jaoks tõsine väljakutse.

"Peatreeneril siin on palju tegemist, kas edasiminek oli suve jooksul selline nagu ta ootas. Järgmine suvi on tal kindlasti uued plaanid. Tuleb kõvasti raskem ja olulisem suvi," lisas Keel.