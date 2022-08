Quintana eitab keelatud aine tramadooli kasutamist

32-aastase mehe vereproovi analüüs näitas keelatud aine tramadooli olemasolu.

"Ma ei ole selle aine kasutamisest teadlik ja eitan, et olen seda oma karjääri jooksul kasutanud," ütles Quintana.

Kuna see on Quintana esimene rikkumine, on tal endiselt õigus võistlustel osaleda.

Arkea-Samsicu sõitja on aga kinnitanud, et reedel algaval Hispaania velotuuril ta ei võistle.

"Ma ei osale Vueltal, et spordiarbitraažikohtus oma põhjuseid kinnitada. Naasen võistlustulle hooaja lõpus," lisas Quintana.

Quintana võitis Vuelta 2016. aastal, samuti Giro d'Italia 2014. aastal ning on Tour de France'il olnud üldarvestuses kahel korral teine.

Tramadooli kasutamine on UCI meditsiinireeglite kohaselt rikkumine, kuna sellel on kõrvaltoimed, sealhulgas pearinglus, unisus ja tähelepanu kaotus.

Kuigi see on keelatud alates 2019. aastast, ei kujuta see endast antidopingu reeglite rikkumist.