Golfimängija kaebas The Golf Channeli 750 miljoni eest kohtusse

Ameerika golfimängija Patrick Reed esitas Ameerika telekanalile The Golf Channel ja selle kommentaatori Brandel Chamblee vastu 750 miljoni dollari suuruse laimamishagi.

Taotluses öeldakse, et "kalkuleeritud, pahatahtlikud, valed ja hoolimatud rünnakud" on põhjustanud 2018. aasta Mastersi meistrile Reedile suuri kahjusid.

32-aastane ameeriklane viitab sellele, et kommentaarid on talle maksma läinud mitu miljonite dollarite suurust sponsorlepingut.

Chamblee ja The Golf Channel pole Reedi süüdistustele veel vastanud.

Reed liitus LIV golfisarjaga juunis.

Kohtuasjas väidetakse, et Chamblee on Reedi aktiivselt sihikule võtnud alates tema 23. eluaastast, et hävitada tema mainet, kavatsusega tema nime halvas valguses näidata".

Edasi süüdistab Reed Chamblee'd "vale informatsiooni levitamises" ja "tõe eiramises".

Mitmed kõrgetasemelised mängijad on lahkunud PGA Tourilt 1,6 miljardi ja liitunud LIV golfisarjaga, mida toetab Saudi Araabia. PGA Tour reageeris sellele, kehtestades LIV Golfile pühendunud mängijatele tähtajatu keelu ja tõstes mitme oma turniiri auhinnaraha.