Eesti meeste korvpallikoondis sõidab Riiga 12-mängijalise koosseisuga

Eesti meeste rahvuskoondis sõidab Riiga 12-mängijalise koosseisuga, kui koosseisust jäävad eemale Janari Jõesaar, Sander Raieste ning Kerr Kriisa, vahendab Basket.

Peatreeneri Jukka Toijala sõnul on Jõesaare ja Kriisa puhul tegemist pisivigastustega ja Raieste on taas haigestunud. Siiski loodetakse järgmisel nädalal kolme meest taas rivis näha.

"Janari taastub veel eelmisel nädalal saadud pisivigastusest, Sandril on taas kerge haigus ning Kerr sai eile trennis viga. Kõik kolm jäävad ennast Eestisse ravima ning loodame, et järgmisel nädalal on nad rivis tagasi," ütles Toijala.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis Läti vastu:

Sten Sokk

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Martin Dorbek

Henri Drell

Kregor Hermet

Kaspar Treier

Kristjan Kitsing

Siim-Sander Vene

Maik-Kalev Kotsar

Matthias Tass

Rauno Nurger

Eesti ja Läti vahelisest kontrollmängust näeb otseülekannet ka ETV kanalil algusega kell 18.50.