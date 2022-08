Williams ja Thiem said USA lahtistele vabapääsme

Kahekordne US Openi tšempion Williams teeb USA pinnal oma esimese mängu pärast eelmisel aastal samal turniiril saadud vigastust.

Endine maailma esireket naases suve alguses suurde tennisesse Wimbledonis, kui mängis segapaarismängus. Williams ei olnud enne seda võistelnud ligi aasta.

US Open main draw No. 2️⃣3️⃣ loading... pic.twitter.com/V2TyfDbzjB

Dominic Thiem võitis USA lahtised kaks aastat tagasi ja osaleb ka 2022. aasta turniiril, kuhu ta sai vabapääsme. Thiem on viimasel ajal olnud hädas vigastustega ja naaseb võistlustulle aasta viimasel slämmiturniiril.

Two years after his , Dominic Thiem is back! pic.twitter.com/CDqpdRZfpw