Dmitrijev legendide mängust: meid saadetakse pensionile

Dmitrijevi debüüt toimus 2004. aastal maavõistluses Moldova vastu, kui Eesti sai kirja 1:0 võidu. Dmitrijev alustas algkoosseisus ning tegi kaasa 74 minutit. Poolkaitsja arvele kogunes aastatega koondise eest 106 kohtumist.

"Kõige rohkem need mängud, mida oleme mänginud siin statkal. Ühte mängu ei saa öelda. Oli palju mänge, mis tõid häid emotsioone, mis jäid südamesse," meenutas Dmitrijev enda karjääri tipphetki. "Klubikarjääris… Norras, kui Hönefossis tõusime esimesest liigast tippu. Ja need tiitlid, mis Eestis olen võitnud. Muidugi esimene Levadiaga ja siis ka Infonetiga, sest oli hea võistkond ja oli usk, et võime seda teha."

Lahkumismänguks on Dmitrijev enda sõnul valmis. "Meid saadetakse pensionile," naeris ta. "Mängime mängijatega, kes juba läksid pensionile. Aga see on ka väga hea tunne, sest suur statka, loodan, et tuleb palju rahvast. Mul tulevad sugulased, tuttavad, sõbrad. Tahaks nautida homme."

Legendide mäng algab Lillekülas reedel kell 19.30.