Tipneri karikavõistlustel loositi kokku Premium liiga klubid

Võistlustules on veel 27 meeskonda, kui pidamata on veel mitmeid 1/16-finaalide kohtumisi. 18. augustil on kavas kaks mängu, mis saavad avavile kell 19.00. Nõmme Kalju FC võõrustab Sportland Arenal Tallinna FCI Levadiat ning FC Tallinn läheb vastamisi Tallinna FC Flora U-21 meeskonnaga.

FC Kuressaare - FA Tartu Kalev ja Tallinna FC Flora U-19 võitja

Jõhvi FC Phoenix ja Tallinna SC ReUnited võitja - Tartu Team Helm ja Rakvere JK Tarvas võitja

FC Nõmme United ja Paide Linnameeskond võitja - JK Tallinna Kalev U-21 ja Tallinna FC Maksatransport võitja

JK Narva Trans - JK Tallinna Kalev

Tallinna FC Zenit ja Viljandi JK Tulevik võitja - FC Tallinn ja Tallinna FC Flora U-21 võitja

Tartu JK Tammeka - Harju JK Laagri ja Tallinna FC Zapoos võitja

Tallinna FC Flora - FC Elva ja Nõmme Kalju FC U-21 võitja

Tallinna FC Olympic Olybet ja JK Tabasalu võitja - Nõmme Kalju FC ja Tallinna FCI Levadia võitja