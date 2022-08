Endiselt operatsioonist taastuv Kruglov: üheks mänguks ikka leian jõudu

Kruglovi esimene mäng koondises toimus 2004. aastal võõrsil Läti vastu, kui kohtumine lõppes 2:2 viigiga. Kokku on äärekaitsja arvel 115 koondisemängu ning neli väravat.

"Neid oli palju," alustas Kruglov enda karjääri tipphetkede meenutamist. "Kui vaatame klubi poolt, siis üleminek Lokomotivi. Kui koondise poolt, siis kindlasti see edukas periood, kus peaaegu jõudsime suurturniirile."

Küsimusele, kas ta mäletab seda tunnet, kui ta esimest korda koondise eest väljakule astus, vastas Kruglov: "Jaa! See oli Riias, mängisime Läti vastu. Nagu ikka, see on printsipiaalne vastane meie jaoks ja tulin vahetusest. Mängu ei rikkunud ega midagi. Mäletan, et minu vastu tehti viga ja oli üks kollane kaart."

Levadias U-17 võistkonna treenerina tegutsev Kruglov tunnistas, et pole lahkumismänguks eriliselt valmistunud. "Ei ole üldse. Teen trenni, MyFitness mulle abiks," rääkis ta. "Loodan, et palju rahvast tuleb ja toetab meid. Homne päev toob väga palju rõõmu ja häid emotsioone, nii jalgpalluritele kui fännidele."

Kruglov avaldas, et pole eelmise aasta lõpus tehtud operatsioonist siiamaani täielikult taastunud. "Aga mis seal ikka, tuleb mängida. Ikka leian jõudu üheks mänguks!" naeris ta.

Legendide mäng algab Lillekülas reedel kell 19.30.