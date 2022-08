Jääger lahkumismängu eel: loodan, et tuleb palju rahvast

Jääger tegi oma debüüdi meeste koondises 2002. aastal maavõistluses Uus-Meremaa vastu, kui Eesti teenis 3:2 võidu. A. Le Coq Arenal peetud kohtumises sekkus Jääger 69. minutil vahetusest. Kokku on kaitsja Eesti koondise eest väljakul käinud 126 korda.

Küsimusele, mis on tema jaoks olnud karjääri meeldejäävaim hetk, vastas Jääger: "Raske öelda, küllaltki pikk olnud karjäär. Mänge on päris palju olnud, nii koondises kui klubis. Võib-olla koondise too aeg, kui jõudsime play-off'i. See oli päris edukas aeg kogu koondise ja minu jaoks. Klubidega Eestis ja Norras võidetud karikad."

"Mina midagi kahetsema ei jää, andsin endast alati kõik. Midagi ma teisiti ei teeks," lisas Jääger, kes aasta algusest tegutseb Raplas abitreenerina.

37-aastane Jääger tunnistas, et lahkumismänguks ta eriliselt valmistunud ei ole. "Olen ennast vormis natuke hoidnud, et päris ära ei vajuks siin kümne minutiga. Aga midagi rohkemat eraldi ei ole teinud," muheles ta. "See on natuke teistsugune mäng kui tavaline koondisemäng. Siin on palju vanu mängijaid, saab tore mäng olema. Loodan, et tuleb palju rahvast!"

Legendide mäng algab Lillekülas reedel kell 19.30.