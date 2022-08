Eesti U-20 koondise liider allkirjastas lepingu Hispaania klubiga

Varasemalt oli teada, et 20-aastane ja 198 cm pikkune tagamees hakkab esindama Hispaania LEB Silveri klubi CB Moroni. Kolmapäeval aga teatas CB Moron, et nende leping Suuroruga on Badalona Joventuti poolt välja ostetud. Hispaanias on Badalona Joventut tuntud kui noorte talentide kasvatajana.

Suurorg tõusis tähelepanu keskpunkti tänavu suvel U-20 vanuseklassi B-divisjoni EM-turniiril, kus kogus keskmiselt 27 minutiga 12,1 punkti, 4,9 lauapalli, 3,6 resultatiivset söötu ja 1,9 vaheltlõiget. Eesti koondis tuli turniiril kolmandaks ja Suurorg valiti sümboolsesse viisikusse.