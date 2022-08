Meistriliiga parim noormängija jätkab TalTechis

Suure arenguhüppe teinud ja kaitsespetsialistina pildile tõusnud Küttis viskas eelmisel hooajal Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 5,7 punkti, võttis 2,1 lauapalli ja andis 1,0 resultatiivset söötu. 20-aastane tagamängija esindas edukalt ka suvel Eesti U-20 koondist.

"Hea meel on koostööd Ralfiga jätkata. Eelmisel hooajal tõusis ta järk-järgult kandvasse rolli ja tema areng oli hüppeline. Suvel Eesti U-20 koondise edus oli tal samuti suur osa," kommenteeris peatreener Alar Varrak klubi ühismeedia postituse vahendusel.

Küttis polnud ainus Eesti noortekoondislane, kes otsustas senises koduklubis jätkata. Avis Utilitas Rapla teatas, et tuleval hooajal jätkab nende hingekirjas U-18 koondise mängujuht Kaarel Välb.

"Meil on väga hea meel, et peagi 18-aastaseks saav Kaarel on end Raplas treeninud vägagi arvestatavaks mängumeheks. Ta on hea näide Rapla korvpalliakadeemia kaudu Meistriliiga meeskonda jõudmisest. Kes ei mäletaks möödunud hooaja Cramo võidumängu kolmest, kus Kaarel võiduviske teele pani," kirjutas Avis Utilitas ühismeedias.

Möödunud hooajal olid Välbe keskmised näitajad Eesti-Läti ühisliigas 2,5 punkti, 0,7 lauapalli ja 0,8 resultatiivset söötu. Augusti alguses esindas Välb U-18 koondist B-divisjoni EM-turniiril, kus Eesti saavutas üheksanda koha.