Eesti maastikurattasarja eelviimane etapp kogub osalejaid huvitava rajaga

Rattaklubi Kose AMK esindaja ja maratoni üks korraldajatest Indrek Ester kommenteeris, et tänavust rada on eelmise aasta kogemuste põhjal uuendatud. "Rada on kuiv, mõnusalt vahelduv, annab head energiat ning pakub päris palju uusi kohti. Muutsime põhisõidu keskosas rada eelmise aastaga võrreldes vastupidises suunas. Tegemist on tähelepanu nõudvate, kuid pigem kiiremate singlite ja metsateede lõikudega," kirjeldas Ester.

"Huvi raja vastu on olnud väga suur ning täname kõiki maaomanikke, kes meile on selle võimaluse pakkunud ja kaasa elavad," rõõmustas Ester.

Samuti lisas korraldaja, et poolmaratoni rada on loodud spetsiaalselt maastikurattale ja on täiesti uus. Arvestades ratturite vähemat kogemust, kulgeb rada enamasti mõnusalt looklevatel metsateedel ja lihtsamatel singlitel. Kõikide võistluste lähe antakse Paunküla Heaolukeskuse territooriumilt, mis asub Paunküla veehoidla kallastel.

Kuna tegu on Bosch Eesti maastikurattasarja eelviimase etapiga ning võistlus esikohale vägagi tasavägine, on oodata põnevat võistluspäeva. Hetkel hoiab meestest esikohta Josten Vaidem (Fixus) 7494 punktiga, tema järel on Gert Jõeäär (Veloplus) 7442 punktiga ja kolmandal kohal on Peeter Tarvis (Veloplus) 7431 punktiga.

Naiste esikolmiku moodustavad hetkel Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) 6942 punktiga, Mari Kruuser (Spordipartner Racing Girls) 6856 punktiga ja Maris Lillep (Redbike Naised) 6783 punktiga.

Võistkondlikus punktiarvestuses kuulub esikolmikusse Veloplus, Team Antsla ja CCRM. Naiskondlikus punktiarvestuses vastavalt Spordipartner Racing Girls, RR Siplased/Vitax ja Spordiklubi Rakke Naiskond. Aktiivseim rattur on hetkel Josten Vaidem.

Maraton on toonud tõsise registreerimise huvi ning kolmapäevase seisuga on maratonile kirja pannud juba üle 800 osaleja. Kuna laupäevaks on oodata kuuma ilma jätkumist, on võistluspäevaks tänu Fiskarsi abivalmile meeskonnale organiseeritud ka ratturitele, kellel selleks soovi, kastmine raja keskel.

Kuni kolmapäeva õhtuni saab maratonile registreeruda tavahinnaga, seejärel saab võistlusele kirja panna end kohapeal võistluspäeval.