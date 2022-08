Keila KK toob korvi alla Ukraina kõrgliiga kogemustega horvaadi

26-aastane ja 211 cm pikk Radunic mängis viimati Ukraina Superliigas MBC Mykolaivise võistkonnas, kelle kasuks viskas ta keskmiselt 11,3 punkti ja võttis 5,4 lauapall.

"Mul on väga hea meel, et minust sai selle klubi mängija. Kuulsin, et tegemist on väga positiivse kogukonnaga ja annan sel hooajal kõik endast oleneva, et anda meie fännidele emotsioone, nautida mänge ja saavutada meeskonnana parim võimalik tulemus," rääkis Radunic klubi ühismeedia postituses.

Peatreener Peep Pahv ütles, et tal tekkis Radunici mänge vaadates selge ettekujutus, kuidas võiks horvaat Keila meeskonda sobida.

"Usun, et tegemist on alles areneva mängijaga, kes tahab ennast tõestades jõuda kõrgemale tasemele. Keilas on tal selleks kõik võimalused olemas. Eesti-Läti liigas peaks temast saama korvi all domineeriv mängija. Koos meie kogenud mängujuhi Marcis Vitolsiga peaks Matej moodustama kogu meeskonna kandva lüli," sõnas Pahv.