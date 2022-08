Brexit jätab Paide eksründaja eemale eurosarjamatšist West Hamiga

Kuna Viborgi Konverentsiliiga play-off'i pääsemine sai selgeks pisut enam kui nädala eest, siis ei õnnestunud Gambia passiga ründajale niivõrd lühikese aja jooksul viisat hankida. Sama murega on silmitsi ka Nigeeriast pärit Ibrahim Said, kirjutab Soccernet.ee.

"Sportlikus mõttes on tekkinud olukord kahetsusväärne, sest mõlemal mängijal oleks mängus oma roll olnud. Puhtinimlikult on veelgi kahetsusväärsem see, et nad jäävad ilma suurest kogemusest," kommenteeris olukorda klubi spordidirektor Jesper Fredberg.

2019. aasta suvel Paidest Taani siirdunud 23-aastane Jatta on Viborgi esindanud 67 kohtumises ning saanud kirja 17 tabamust. Viborg ja West Ham lähevad vastamisi neljapäeval, 18. augustil ning korduskohtumine on kavas nädala pärast 25. augustil.

Eesti jalgpalluritest on Konverentsiliiga play-off'is võistlustules veel Vlasi Sinjavski (Slovacko) ja Joonas Tamm (FCSB). Slovacko kohtub Karol Metsa endise koduklubi AIK-iga ja FCSB võtab mõõtu Stavangeri Vikingiga.