Eesti võrkpallikoondis ei võitnud Belgia vastu geimigi, kuid pääses EM-ile

Kohtumise avageimis teenis Belgia seisul 4:3 neli punkti järjest ning Eesti ei suutnudki enam vahet kolmest silmast väiksemaks mängida. Teine geim oli tasavägisem, Eesti viigistas seisu veel 18:18 peale, aga Belgia kolmepunktine minispurt tagas neile siiski ka teise geimi võidu.

Kolmanda ja viimaseks jäänud geimi keskel tegi Belgia 4:0 vahespurdi ja läks 13:7 ja 14:8 ette, Eesti vähendas geimi lõpus vahe veel ka kahepunktiliseks, kuid Belgia realiseeris mängu teise matšpalli ja võitis.

Kolmapäeval alistas Hispaania 3:1 Slovakkia, Kreeka 3:1 Horvaatia ning Soome 3:0 Läti, ehk Eesti kindlustas ka kaotusele vaatamata valikgruppide teiste kohtade võrdluses siiski koha EM-finaalturniiril.

Enne mängu:

Eesti on praegu C-alagrupis esikohal kahe võidu ja ühe kaotusega, punkte on koos seitse. Belgia on teisena samuti võitnud kaks mängu, ent kaotusevalu pole nemad veel tundnud ja neil on kaks mängu pidamata, Eestil üks. Punkte on Belgial viis. Fääri saartel pole võidu- ega punktiarve avatud. Esimese omavahelise mängu Eestiga võitis Belgia 3:2.

Igast alagrupist pääseb finaalturniirile võitja, lisaks saavad koha finaalturniiril kõigi alagruppide viis paremat teise koha meeskonda. Edasipääsu kindlustamiseks tuleks Belgiat võita 3:0 või 3:1, siis poleks vaja muretseda teiste mängude tulemuste pärast, sest see tagaks meile alagrupis esikoha.

3:2 võidust võib samuti piisata, ent siis sõltume ka teiste alagruppide tulemustest. Esmalt võetakse arvesse võite, seejärel punkte, seejärel geimide suhet ja siis punktide suhet.

Eesti meeskonna koosseis Belgia vastu:

Sidemängijad: Markkus Keel, Robert Viiber

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Renee Teppan, Timo Tammemaa

Nurgaründajad: Kristo Kollo, Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Robert Täht

Temporündajad: Henri Treial, Mihkel Varblane, Mart Naaber

Liberod: Silver Maar, Karli Allik